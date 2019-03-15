Başkan Erdoğan canlı yayında soruları yanıtladı 15.03.2019 04:14

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında soruları yanıtladı. Gazetecilerin S-400 sorusu üzerine Erdoğan, "Biz ABD'den patriotları istedik, kongre müsaade etmiyor dediler vermediler. Çalışmamızı başlattık, Rusya olumlu bir tavır sergiledi. Faiz oranları, kredi temini, ortak üretim noktasında Rusya'nın bize karşı yaklaşımı çok çok olumluydu. Bunu da Temmuz'a çektiler. Biz bu işi bitirdik. Geri adım atmamız söz konusu değil." dedi.