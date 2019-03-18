Başkan Erdoğan Çanakkale'de Troya Müzesi'nin açılış töreninde konuştu. Erdoğan ülke genelinde toplam 142 müzenin yenilendiğini açıklarken, "Troya Müzesi bizim Çanakkale’yi tarihiyle yeniden buluşturma, bu kadim şehri ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için tekrar bir çekim merkezi haline dönüştürme projemizin adeta son halkasıdır." dedi.
Başkan Erdoğan Çanakkale'de Troya Müzesi'ni açtı18.03.2019 14:01
- Başkan Erdoğan Çanakkale'de Troya Müzesi'ni açtı
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