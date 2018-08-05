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Başkan Erdoğan Çamlıca Camii'nde inceleme yapıyor

05 Ağustos 2018, Pazar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Çamlıca Tepesi'ne geçti. Burada yapımı devam eden Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi alıyor.
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