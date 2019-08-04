Başkan Erdoğan Bursalı kadınlara doğa dostu çay ikram etti 04.08.2019 20:02

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapımı tamamlanan İstanbul-İzmir otoyolunun açılışının ardından kendisini çaya davet eden kadınlara doğa dostu çay ikram etti.