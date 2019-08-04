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Başkan Erdoğan Bursalı kadınlara doğa dostu çay ikram etti

04.08.2019 20:02

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapımı tamamlanan İstanbul-İzmir otoyolunun açılışının ardından kendisini çaya davet eden kadınlara doğa dostu çay ikram etti.


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