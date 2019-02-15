Başkan Erdoğan: Bursa'da 3 noktada tanzim satışına başlandı 15.02.2019 17:25

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gökdere Meydanı'nda yaptığı konuşmada art arda müjdeleri sıraladı. Erdoğan, Bursa'da Uludağ Alan Başkanlığı ile bir teknoloji sanayi bölgesi kurulacağını, kentte ayrıca bugün 3 noktada tanzim satışına başlandığını duyurdu.