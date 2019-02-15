Başkan Erdoğan: Bursa'da 3 noktada tanzim satışına başlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gökdere Meydanı'nda yaptığı konuşmada art arda müjdeleri sıraladı. Erdoğan, Bursa'da Uludağ Alan Başkanlığı ile bir teknoloji sanayi bölgesi kurulacağını, kentte ayrıca bugün 3 noktada tanzim satışına başlandığını duyurdu.
Başkan Erdoğan: Bursa'da 3 noktada tanzim satışına başlandı15.02.2019 17:25
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