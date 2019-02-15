Haberler Web TV Başkan Erdoğan: Bursa'da 3 noktada tanzim satışına başlandı

Başkan Erdoğan: Bursa'da 3 noktada tanzim satışına başlandı

15.02.2019 17:25

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gökdere Meydanı'nda yaptığı konuşmada art arda müjdeleri sıraladı. Erdoğan, Bursa'da Uludağ Alan Başkanlığı ile bir teknoloji sanayi bölgesi kurulacağını, kentte ayrıca bugün 3 noktada tanzim satışına başlandığını duyurdu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları