Başkan Erdoğan: Buranın belediye başkanı Eskişehirspor'a dahi sahip çıkmıyor 21.03.2019 16:21

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'de düzenlenen mitingde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Şehrimize 33 bin kapasiteli bir stadyumu biz kazandırdık mı? Buranın belediye başkanı Eskişehirspor'a dahi sahip çıkmıyor. Değerli kardeşlerim halkı ile bütünleşemeyen bir belediyecilik anlayışı olmaz. Eskişehir'i 2019 Türk Dünyası eğitim başkenti olarak ilan ettik.'' dedi.