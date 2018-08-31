Türkiye'nin ABD ile olduğu işbirlikleri gibi diğer ülkelerle işbirliklerine ihtiyacı var. Bugüne kadar ikili veya çok taraflı ilişkilerimizde sözümüzü tutmazlık etmedik, riyakarlık yapmadık. Ama bize hepsi yapıldı. Buradan alnın akıyla çıkacak tek ülke Türkiye'dir. Hem Avrupa hem ABD defalarca sınıfta kalmıştır. ABD'nin sadece Suriye konusunda bize verip yerine getirmediği sözleri saymaya kalksam kimsenin yüzümüze bakacak hali kalmaz.
Başkan Erdoğan: "Buradan alnının akıyla çıkacak tek ülke Türkiye"31 Ağustos 2018, Cuma
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