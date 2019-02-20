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Başkan Erdoğan: Bunun adı ittifak değil! İltihaktır

20.02.2019 18:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut Belediyesi önünde düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, "CHP'nin başını çektiği zillet veya illet ittifakı, PKK'sından FETÖ'süne, marjinal örgütlerinden adı İYİ kendi karmakarışık partisine kadar kimi bulursa hepsini aynı çuvala doldurdu. Bunun adı ittifak değil iltihaktır. Nereye, terör örgütlerine iltihaktır. " dedi.


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