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Başkan Erdoğan: Bunların eline para geldiği zaman Kandil'e gönderirler

09.03.2019 18:01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır mitinginde konuştu. Başkan Erdoğan, ''Bunların eline para geldiği zaman Kandil'e gönderirler. Biz ise milletin bu parasını Diyarbakır'a emniyete, adalete, yola, ulaşıma, tarıma... Diyarbakır'a 17 yılda 41 katrilyon lira yatırım yaptık. Diyarbakır'da iki şehir hastanesi birden yapıyoruz.'' dedi.


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