Başkan Erdoğan: Bunların derdi çukur, çamur, çöp 09.03.2019 18:12

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır mitinginde konuştu. Başkan Erdoğan, ''Diyarbakır'da iki şehir hastanesi birden yapıyoruz. HDP'den bunlar olur mu? Bunların böyle bir derdi var mı? Onlar sadece bodrum katlarında maalesef dayakla, tehditle, insanları o şekilde tedavi ediyorlar. İşte 31 Mart'ta bu hesabı hep birlikte sormamız lazım. Bunların derdi çukur, çamur, çöp. Ya şu Diyarbakır'da yapılmış ne varsa biz yaptık biz.'' dedi.