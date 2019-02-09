Başkan Erdoğan: Bunlar dörtlü çete 09.02.2019 17:14

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda halka hitap etti. Başkan Erdoğan: ''Bakıyorsun İYİ Parti kiminle yürüyor, onlarla yürüyor. Öbür tarafta bakıyorsun bir de Saadet Partisi. O da onlarla yürüyor. Bunlar 4’lü çete. Bize hakaret ediyorsunuz diyorlar. Biz gerçeği, olanı söylüyoruz'' dedi.