Başkan Erdoğan: Bunlar bayrak düşmanı

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da halka hitap etti. Başkan Erdoğan, "Hep birlikte Türkiye olacağız. Bu terör örgütlerine, teröristlere ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Bölemeyecekler. Bayrağımızı indiremeyecekler. Bunlar bayrak düşmeni bunlar vatan düşmanı." ifadesini kullandı.
Başkan Erdoğan: Bunlar bayrak düşmanı10.03.2019 21:22
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