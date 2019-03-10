Başkan Erdoğan: Bunlar bayrak düşmanı 10.03.2019 21:22

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da halka hitap etti. Başkan Erdoğan, "Hep birlikte Türkiye olacağız. Bu terör örgütlerine, teröristlere ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Bölemeyecekler. Bayrağımızı indiremeyecekler. Bunlar bayrak düşmeni bunlar vatan düşmanı." ifadesini kullandı.