Başkan Erdoğan: Bukalemun ittifakı oluşturdular 14.03.2019 16:30

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara Yenimahalle'de halka hitap etti. Başkan Erdoğan ''Bir bukalemun ittifakı oluşturdular. CHP'nin başındaki zat Ankara'da sürekli bozkurt işaretiyle dolaşıyor. Hayda… Nerede çıktı bu? Yanındaki hanımefendi de vatan millet edebiyatı yapıyor. Fakat Bay Kemal ve hanımefendi, HDP'nin niçin destek verdiğini söylemiyorlar. Neden?'' dedi.