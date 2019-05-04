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Başkan Erdoğan: Bugüne kadar sustum ama artık yetti! YSK'nın kararını bekliyoruz (VİDEO)

04.05.2019 15:40

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Genel Kurulu'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''İstanbul'da bir oyun var, yolsuzluklar var. Ben bugüne kadar konuşmadım, hep sustum. Vurun abalıya dediler vurdular. Ama artık yetti. Burada bir şaibe var, yolsuzluk var, açık ortada. Biz burada artık YSK’nın vereceği kararı bekliyoruz. Biz sadece milli iradenin yerini bulmasını istiyoruz.'' dedi.


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