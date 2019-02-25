Başkan Erdoğan: Bugün bize ihanet edenler yarın gittikleri yere ihanet ederler 25.02.2019 17:12

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'taki yerel seçimler öncesi Tokat'ta önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan sert mesajlar gönderirken, "Beraber yola çıktığımız insanlar şimdi, bizim trenden inip başka trene biniyor. Bu dava birliği değildir, bugün bize ihanet edenler yarın gittikleri yere ihanet ederler." dedi.