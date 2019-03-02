Başkan Erdoğan: Bu tür yanlışları devam ettikçe bunlara bu bedelleri ödeteceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon mitinginde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Bu milletin paralarını Kandil'e gönderenlere biz bu ülkede müsaade etmeyiz. İşte onun için ne yaptık? Kayyumlar... Ve bak, yargılandılar. Bir tanesi yanılmıyorsam 13 sene ceza verdi. Niye verdi? İşte devletin bu imkanlarını buralarda harcadıkları için verdi. Bundan sonraki süreçte de bunların bu tür yanlışları devam ettikçe, bunlara bu bedelleri ödeteceğiz. Asla bunlara kalkıp da iyi yaptınız diyemeyiz.'' dedi.
Başkan Erdoğan: Bu tür yanlışları devam ettikçe bunlara bu bedelleri ödeteceğiz02.03.2019 17:25
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