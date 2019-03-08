Başkan Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, "Bu davada bu treni terk edenleri bir daha biz bu trene kabul etmeyiz. Bu davada kimlerle bu yola çıktıysak bize ihanet etmediyse yola devam ederiz" dedi.
Başkan Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez08.03.2019 16:22
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