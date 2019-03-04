Başkan Erdoğan: Bu toprakları bölmek isteyenlere hayat hakkı tanımayacağız 04.03.2019 17:53

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Türkiyemizde Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizim Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege, Marmara var. Bizde Kürdistan diye bir bölge yok ve tanımıyoruz. Sen Kürdistan'ı çok seviyorsan, Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var! Haydi oraya git! Biz bu toprakları böldürmeyeceğiz. Bölmek isteyenlere bu topraklarda hayat hakkı tanımayacağız. Biz bu teröristleri sonuna kadar kovalayacağız.'' dedi.