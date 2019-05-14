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Başkan Erdoğan: Bu topraklardan darbe çıkmaz

14.05.2019 22:04

Başkan Erdoğan, "Bu topraklardan darbe çıkmaz, bu topraklardan bereket çıkar bereket. Bu kifayetsizlerin sığ dünyalarına hapis olmayacağız. onların aksine Türkiye'yi yükseltmeye devam edeceğiz." dedi.


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