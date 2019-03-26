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Başkan Erdoğan: Bu terör örgütünün arkasında oldukları neredeydi

26.03.2019 15:40

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Van mitinginde vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Birileri yıllarca milletin içine nifak sokmaya çalıştılar. Nicelerinin hayatı karardı. Milleti birileri yıllarca sağcı solcu Türk Kürt Alevi Sünni diye bölmeye çalıştılar. Sonuçta gördük ki bunların hepsi ülkemizin üzerinde hesabı olanların oyunlarından ibaret. Ben depremin olduğu gece Erciş'e geldim. Bu terör örgütünün arkasında oldukları neredeydi onların böyle bir derdi var mıydı? Ama biz buradaydık.'' dedi.


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