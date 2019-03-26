Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Van mitinginde vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Birileri yıllarca milletin içine nifak sokmaya çalıştılar. Nicelerinin hayatı karardı. Milleti birileri yıllarca sağcı solcu Türk Kürt Alevi Sünni diye bölmeye çalıştılar. Sonuçta gördük ki bunların hepsi ülkemizin üzerinde hesabı olanların oyunlarından ibaret. Ben depremin olduğu gece Erciş'e geldim. Bu terör örgütünün arkasında oldukları neredeydi onların böyle bir derdi var mıydı? Ama biz buradaydık.'' dedi.
Başkan Erdoğan: Bu terör örgütünün arkasında oldukları neredeydi26.03.2019 15:40
- Milli Savunma Bakanlığı'ndan Tel Rıfat duyurusu
- Başkan Erdoğan'dan küçükbaş hayvan yetiştiricilerine destek müjdesi
- Zillet İttifakı'nda çıkar kavgası! Hakaretler havada uçuştu...
- Başkan Erdoğan: Bu terör örgütünün arkasında oldukları neredeydi
- Başkan Erdoğan: Bir daha hiçbir güç terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecektir.
- Tanzim satış noktaları son dakika hangi marketlerde olacak? Tanzim satış yerleri nerelerde var?
- HDP’li Ahmet Türk'ten CHP ile kirli ittifakın itirafı
- Müge Anlı son bölümde inşaatta cesedi bulunan Zekai Turhalı neden öldürüldü? (26 Mart) Müge Anlı son bölüm izle
- CHP Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Bilenoğlu büyük çam devirdi
- Eski futbolcu İsmail Demiriz'e FETÖ'den hapis cezası
- Azerbaycan’da alışveriş merkezinde yangın
- Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle yakalandı! Kaya Çilingiroğlu görüntüler hakkında ne dedi?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.