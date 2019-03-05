Başkan Erdoğan: Bu seçimlerde çok daha büyük bir rekora imza atacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Eyüpsultan'da halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Eyüpsultan bugüne kadar hep yanımızda yer aldı. Özellikle 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde şahsıma verdiğiniz destek için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bu seçimlerde çok daha büyük bir rekora imza atacağız. Büyükşehirde Binali Yıldırım kardeşim ve Eyüpsultan'da Deniz Köken kardeşimle el ele vermek suretiyle İstanbul'u hep birlikte şahlandıracağız. Binali Yıldırım kardeşimizi zaten anlatmaya gerek yok. dedi.
Başkan Erdoğan: Bu seçimlerde çok daha büyük bir rekora imza atacağız05.03.2019 14:46
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