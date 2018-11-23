Başkan Erdoğan: Bu sayı tarihi bir rekordur 23 Kasım 2018, Cuma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kadın ve Adalet Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Şahsen siyasetin hangi kademesinde söz sahibi olmuşsa orada kadınlara alan açmaktan daima şeref duydum. Meclis'te 104 kadın milletvekili bulunuyor. Meclisin yüzde 17,5'unu oluşturan bu sayı tarihi rekordur" dedi.