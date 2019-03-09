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Başkan Erdoğan: Bu meydanda zillet yok sadece beka var

09.03.2019 14:08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''31 Mart'ta iftiracı müptezellere ahlak dersi, edep dersi vermeye hazırlanan bir Elazığ var. Dörtlü yalan çetesine dürüstlük dersi vermeye can atan Gakkoşlar var. 31 Mart'ta Kandil'in mızıkacılarına sandıkta milli şamarı indirmeyi iple çeken bir El Aziz var. Bu meydanda yalan yok. Bu meydanda zillet yok, sadece beka var. Bu meydanda, bölücüleri demir yumruk olup ezen yiğitler var.'' dedi.


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