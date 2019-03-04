Başkan Erdoğan: Bu dörtlü çeteyi bir araya getiren şey... 04.03.2019 14:51

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta halka hitap etti. CHP'nin başını çektiği Zillet İttifakı'nı dörtlü çete olarak tarif eden Erdoğan, "Ama asıl bunları bir araya getiren, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaştığında sahip olacağı güçten korkuyorlar. Maalesef adı Saadet olan saadetsiz bir parti var. Şimdi bunu görüyoruz değil mi? Peki ben CHP'ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum. İYİ Parti'ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum. Bu kadar vatana ihanet içinde olanların bir araya geldiği; tepede tabanda değil... Bu üç partiye oy verecek misiniz? Dörtlü çeteye oy verecek misiniz? Ama hayır demek yetmiyor, o zaman çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.