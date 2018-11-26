Başkan Erdoğan: "Bu ayrı bir tehdit" 26 Kasım 2018, Pazartesi

Bağımlılığında artık çeşitlendiğini görüyoruz. Elektronik araçlardaki bağımlılık bilgisayardan elimizdeki cep telefonuna varıncaya kadar o bağımlılık çok daha büyük tehditleri oluşturuyor. 2 yaşındaki yavru her şeyinden kopuyor, odanın içinde onunla meşgul oluyor. Bu ayrı bir tehdit. Bugün Türkiye'de cep telefonu sayısı 70 milyon civarında. Nüfusumuz 81 milyon. Bu çok ciddi olumsuz sinyaller veriyor. Bağımlılık yapan ürünlere verilen mücadele aynı zamanda terörün kaynaklarını kurutmaya yönelik mücadeledir. Öyle tilkice hareket ediyorlar ki… Çıkarmışlar elektronik sigara. Bu dudak alışkanlığı başladığı andan itibaren sigara başlayacak. Bize çok geldiler. Bir milyon dolarlık yatırım yapacağız. Peki siz bunu yurt dışına ihraç edecek misiniz. Sizin meseleniz başka. Siz buradaki gençliği alıştırmaya çalışacaksınız. Buna müsait etmeyeceğiz.