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Başkan Erdoğan: Bu adam korkak bu adam pısırık

06.03.2019 16:14

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''15 Temmuz gecesi 23.15 Atatürk Havalimanı'nda darbecilerle anlaşarak tankların arasından geçip Bakırköy Belediyesi'ne giden sensin Bay Kemal. 01.15'te ben, damadım, eşim, kızım, torunlarımla Atatürk Havalimanına indim. On binler orada. Bay Kemal 2 saat önce tankların arasından geldi geçti dediler. Bu adam korkak, ürkek, pısırık. Şimdi de terör örgütünün başındakileri yanına aldı.'' dedi.


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