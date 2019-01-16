Haberler Web TV Başkan Erdoğan: Brexit sürecini yakından takip ediyoruz

Başkan Erdoğan: Brexit sürecini yakından takip ediyoruz

16 Ocak 2019, Çarşamba

Başkan Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Brexit sürecini ve tartışmalarını yakından takip ediyoruz. Birleşik Krallık'la ticari, ekonomik ilişkilerimizin etkilenmemesi için görüşmelerimiz sürüyor" dedi. Erdoğan, Münbiç'te meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin ise, "Münbiç'teki saldırı Trump'ın çekilme kararını etkilemek için yapılmış olabilir. Ben bu konunun Trump'ın kararını etkilemeyeceğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları