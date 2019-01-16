Başkan Erdoğan: Brexit sürecini yakından takip ediyoruz

Başkan Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Brexit sürecini ve tartışmalarını yakından takip ediyoruz. Birleşik Krallık'la ticari, ekonomik ilişkilerimizin etkilenmemesi için görüşmelerimiz sürüyor" dedi. Erdoğan, Münbiç'te meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin ise, "Münbiç'teki saldırı Trump'ın çekilme kararını etkilemek için yapılmış olabilir. Ben bu konunun Trump'ın kararını etkilemeyeceğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.
Başkan Erdoğan: Brexit sürecini yakından takip ediyoruz16 Ocak 2019, Çarşamba
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