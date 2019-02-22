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Başkan Erdoğan: Böyle devam ederlerse dinlemeyiz vurur geçeriz

22.02.2019 15:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da Kışla Gençlik Merkezi'nde düzenlenen mitingde konuştu. Başkan Erdoğan, ''Biz Milas'taki hastaneyi bitirmek üzereyiz. Büyükşehir belediyesi bağlantı yolunu yapmamakta ısrar ediyor. Böyle devam ederse dinlemeyiz vurur geçeriz.''


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