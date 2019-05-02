Başkan Erdoğan: Bosna Hersek'ten et ithalatı konusunda adım atacağız 02.05.2019 19:22

Son dakika... Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyelerini kabulü ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan, "Bugün imzaladığımız güncellenmiş serbest ticaret anlaşması 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmamıza katkı sağlayacaktır" diye konuştu. Erdoğan, 'Bosna Hersek'ten et ithali konusunda arkadaşlarımıza talimat verdik, adım atacağız' dedi.