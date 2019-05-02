Başkan Erdoğan: Bosna Hersek'ten et ithalatı konusunda adım atacağız

Son dakika... Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyelerini kabulü ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan, "Bugün imzaladığımız güncellenmiş serbest ticaret anlaşması 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmamıza katkı sağlayacaktır" diye konuştu. Erdoğan, 'Bosna Hersek'ten et ithali konusunda arkadaşlarımıza talimat verdik, adım atacağız' dedi.
Başkan Erdoğan: Bosna Hersek'ten et ithalatı konusunda adım atacağız02.05.2019 19:22
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