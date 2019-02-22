Başkan Erdoğan: Bodrum'u yıllardır sel alıp götürüyor artık bitirelim şu işi 22.02.2019 15:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da Kışla Gençlik Merkezi'nde düzenlenen mitingde konuştu. Başkan Erdoğan, ''Yıllar yılı Muğla'yı CHP zihniyeti yönetti mi, ne yaptılar? Ne olur artık benim milletim bu CHP zihniyetine şu sandıkta dersini versin. Bodrum'u yıllardır sel alıp götürüyor. Her türlü rezillik orada. Hiçbir altyapı yok. Artık bu işi bitirelim diyoruz, 37 gün kaldı.''