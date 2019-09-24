Başkan Erdoğan BM'de İsrail'e sert çıktı: Ben merak ediyorum bu İsrail neresidir? Bunlar dünyayı kana mı bulamak istiyorlar? 24.09.2019 18:52

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Görüşmeleri devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bugün adaletsizliğin en çok yaşandığı yerlerden biri, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarıdır. Ben merak ediyorum bu İsrail neresidir? Bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? Bunlar dünyayı kana mı bulamak istiyorlar?" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Görüşmeleri devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu..

İSRAİL DOYMUYOR, ŞİMDİ DE KALAN TOPRAKLARI ALMA DERDİNDE

Ben merak ediyorum bu İsrail neresi? İsrail doymuyor, şimdi de kalan toprakları alma derdinde.İsrail insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor.BM kürsüsünden soruyorum; İsrail devletinin sınırları neresidir? 1948 mi, 1967 sınırları mı geçerlidir? Yoksa başka bir sınır var mıdır?

AMAÇ TAMAMEN FİLİSTİN'İ TAMAMEN ORTADAN KALDIRMAK MI?

Filistin'de çözüm için 1967 sınırlarını anlaşması uygulanmalıdır. Yüzyılın anlaşması denen girişimin amacı Filistin'i tamamen ortadan kaldırmak mı Türkiye mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir.Yukarı Karabağ ve çevresinin hala işgal altında tutulması kabul edilemez.