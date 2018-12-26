Başkan Erdoğan: BM'de adalet diye bir şey yok! 26 Aralık 2018, Çarşamba

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde flaş açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bilim ve teknolojiden mahrum bir kalkınma çabasının menzile varması mümkün değildir." dedi. Öte yandan BM'nin işlevi konusunda konuşan Erdoğan, "Birleşmiş Milletler’den adalet diye bir şey beklemeyin. Yok, böyle bir şey." eleştirisinde bulundu. Erdoğan ayrıca, "Geliştirdiğimiz 'Ahtapot' yazılımı, bir kuvvet komutanlığımızın karargâhına yapılan siber saldırıyı başarıyla engelledi ve gerçekleşecek bir NATO tatbikatına dâhil edildi." açıklamasında bulundu. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasının tamamı...