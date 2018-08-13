Yol Durumu
  • Anasayfa
  • Web TV
  • Başkan Erdoğan, BM Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak kabul etti

Başkan Erdoğan, BM Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak kabul etti

13 Ağustos 2018, Pazartesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak'ı kabul etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları