Başkan Erdoğan, BM Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak'ı kabul etti.
Başkan Erdoğan, BM Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak kabul etti13 Ağustos 2018, Pazartesi
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