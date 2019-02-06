Başkan Erdoğan: Bizim yapmamamız için hiçbir sebep yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ Teknokent'in açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Biz "Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye" diyerek yerimizi alıyoruz. Çin'de öğrenciler üniversiteden çıkıyor Samsung'a geliyor. Hem teorik hem pratik uygulama var. Burs diye bir sorun da yok, karşılığı veriliyor. Bunu bizim yapmamamız için hiçbir sebep yok" diyerek küresel rekabette öne geçebilmek için üniversiteleri de etkin bir biçimde kullanmanın önemine işaret etti.
Başkan Erdoğan: Bizim yapmamamız için hiçbir sebep yok06 Şubat 2019, Çarşamba
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