Başkan Erdoğan: Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek ve milleti suçlamak asla yoktur (Video) 25.06.2019 11:59

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonrası partisinin ilk grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin "Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, darılmak, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur." ifadelerini kullandı.

"Pazar günü yapılan İBB seçiminin de şehrimize ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. İBB'ye seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum. İstanbul halkının kararının başımızın üstünde yeri vardır.

31 Mart seçimlerinde, İBB seçimleriyle ilgili olarak hem birleştirme tutanaklarında hem de sandık kurullarında sonucu etkileyecek ölçüde sorunlar tespit edilmişti. Bunun üzerine YSK büyükşehir seçimlerinin yenilenmesine karar verilmişti. Tabi bu seçimlerde gerek belediye meclisinde, kahir ekseriyetle partimiz seçimi kazanmıştı. Bunun ardından yapılan komisyon seçimlerini yine tamamiyle AK Parti almıştı.

Binali beyin seçimi kazanmasını arzu ettik. Kendisine gayreti ve mücadelesi için buradan teşekkür ediyorum. Binali bey İstanbul'da bürokrat olarak başladığı hizmet yolculuğunu bugüne kadar sürdürmüştür. Kendisi tecrübelerini, projelerini hayata geçirmek için aday olmuştu. Ama İstanbul halkının takdiri bu şekilde gerçekleşti.

Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı, en şaibesiz şekilde tecelli etmesidir. Son seçim kimin kazandığının ötesinde tereddütleri ortadan kaldırması bakımından başlı başına değerlidir. 31 Mart'ın galibi ise tartışmasız şekilde Cumhur İttifakı'dır. AK Parti ve MHP'dir.







"SİYASET ANLAYIŞIMIZDA MİLLETİ SUÇLAMAK ASLA VE ASLA YOKTUR"

Büyükşehir seçimlerinde İstanbul'da; burası önemli... 2004'ten itibaren yerel seçimlerde nereden nereye geldiğimiz bakımından önemli; 2009'da 44,7 oranında, 2014'de yüzde 47,9 oranında oy almıştık. Geçtiğimiz Pazar günü de oy oranımız yüzde 45 olarak gerçekleşti. Fakat bu oran kazanmamıza yetmedi. 2024 seçimlerine kadar AK Parti ve MHP olarak İstanbul'da sahip olduğumuz 25 ilçe belediyesi ve 180 büyükşehir belediye meclis üyesiyle halkımıza en güzel hizmetleri vermenin gayreti içinde olacağız.

Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kurumlar olarak da İstanbul ile ilgili yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Son nefesimize kadar inşallah bu yolda yürüyeceğiz.

Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve Meclis için 4 yıldır, belediyeler için 5 yıllık icraat dönemi bulunuyor. Tüm gücümüzü önümüzdeki döneme teksif ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, milleti suçlamak asla ve asla yoktur.