Başkan Erdoğan: Bizim Kürdistan diye bir bölgemiz yok 26.02.2019 16:00

Giresun mitinginde halka hitap eden Başkan Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan'da kazanacağız" açıklamasını hatırlatarak, "Türkiye'de "Kürdistan diye bir bölge var mı?" Buyrun ne diyor Kürdistan'da biz kazanacağız. Sen Türkiye'yi terk et. Bizim Kürdistan diye bir bölgemiz yok. Güneyde Irak'ta Kürdistan bölgesine git.Benim ülkemde böyle bir bölge yok" dedi.