Başkan Erdoğan: Bizi stratejik hedef yapmaya çalışanlara teslim olmayacağız 18 Ağustos 2018, Cumartesi

AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Zahirde bize stratejik ortak gibi gözüken ama bizi stratejik hedef haline getirenlere teslim olmayacağız. Kısa çöpün uzun çöpten hakkını alacağına inandık" dedi.