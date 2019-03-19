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Başkan Erdoğan: Bizans artıklarına Osmanlı tokadı indirmenizi istiyorum

19.03.2019 18:14

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen mitingde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''DEAŞ'ından PKK'sına Neonazi'sinden FETÖ'süne kadar ülkemizi hedef olan şer şebekelerinin heveslerini kursaklarında bırakmanızı istiyorum.'' dedi.


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