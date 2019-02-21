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Başkan Erdoğan: Biz sömürü düzenine aracı olamayız

21.02.2019 16:10

Başkan Erdoğan, Denizli 29 Ekim Bulvarında düzenlenen mitingde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, “Biz sömürü düzenine aracı olamayız. Kim buna serbest piyasa ekonomisi diyorsa gelsin külahıma anlatsın. Benim alanım ekonomi. Vatandaşın emanetine hıyanet ettirmeyiz.” dedi.


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