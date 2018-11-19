Başkan Erdoğan: "Biz Rusya ile ilişkilerimizi diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik" 19 Kasım 2018, Pazartesi

Doğal gazın önemi artıyor. Burada önemli olan ekonomik olarak hayata geçirilebilir olmasıdır. Doğal gazı nereden nasıl temin edileceğine saygı duyulmalıdır. Türkiye Rusya'dan 1987'den bu yana 387 metreküplük doğal gaz alımı gerçekleştirmiştir. Bu tablo enerji alanındaki ilişkilerimizin her türlü sınamayı geçmiş olduğuna şahit. Bizim için rusya Federasyonu uzun vadeli işbirliği yapabileceğimiz güvenilir bir dost ve önemli bir doğal gaz tedarikçisidir. Biz Rusya ile ilişkilerimizi diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik. Hem bölgemizde hem de küresel alanda barışın ve istikrarın temini için Rus dostlarımızla çaba harcadık. Özellikle Suriye'de önemli katkılarını gördük. Akkuyu Nükleer Santral projesini de Rusya ile hayata geçiriyoruz.