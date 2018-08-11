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Başkan Erdoğan: Biz hak, hukuk neyse onun gereğini yaparız

11 Ağustos 2018, Cumartesi

Başkan Erdoğan, "Biz hak, hukuk neyse onun gereğini yaparız ama tehdide gelince kusura bakmasınlar. 'Şunu bunu vermeyeceğiz.' Senin olsun verme, bizde olanlar bize yeter." dedi.

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