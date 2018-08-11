Başkan Erdoğan, "Biz hak, hukuk neyse onun gereğini yaparız ama tehdide gelince kusura bakmasınlar. 'Şunu bunu vermeyeceğiz.' Senin olsun verme, bizde olanlar bize yeter." dedi.
Başkan Erdoğan: Biz hak, hukuk neyse onun gereğini yaparız11 Ağustos 2018, Cumartesi
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