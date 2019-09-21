Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlık adayını açıkladı

Başkan Erdoğan, New York'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak olan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdiğimizi duyurmak isterim.' dedi.
Başkan Erdoğan, New York'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan, "Görüşmelerin ilk gününde 24 Eylül Salı günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Hitabımda Birleşmiş Milletler'in gündeminde yer alan uluslararası barış ve güvenliğe ilişkin temel meselelere dair görüşlerimizi dile getireceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan, "2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak olan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdiğimizi duyurmak isterim." diye konuştu.
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