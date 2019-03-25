Başkan Erdoğan: Birileri kurla, faizle bizim şahlanışımızı durdurmak istiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muş mitinginde halka hitap ediyor. Başkan Erdoğan, "Kardeşlerim bunların bir hizmeti var mı? Güneydoğu'de binaların altına tüneller açanlar bunlar değil mi? Bunlar hizmet için yapmak için yoklar, bunlar yıkmak için vardır. Bunlara pazar günü Osmanlı takadı yakışmaz mı? Beraberce hezimete uğratacağız." dedi. Başkan Erdoğan, "Birileri hala 10 binlerce TIR silah verip, teror koridoru açıp bizi sıkıştırmak istiyor. Birileri kurla, faizle bizim şahlanışımızı durdurmak istiyor." ifadesini kullandı..
Başkan Erdoğan: Birileri kurla, faizle bizim şahlanışımızı durdurmak istiyor25.03.2019 18:22
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