Başkan Erdoğan: Birileri AK Parti'ye ders vermek istiyor 22.03.2019 16:17

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi partisinin Konya mitinginde konuştu. Başkan Erdoğan, ''31 Mart'ta sandığa iyi sahip çıkmamız gerekiyor. Birileri AK Parti'ye ders vermek istiyor. Ama unutmayalım ki dönem ders verilecek gibi değil iki elin parmakları gibi sıkı sıkıya kenetlenme dönemdir.'' dedi.