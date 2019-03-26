Başkan Erdoğan: Bir daha hiçbir güç terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecektir. 26.03.2019 15:24

Van mitinginde vatandaşlara hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bir daha hiçbir güç Türkiye'yi yeniden terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecektir." dedi..

