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Başkan Erdoğan: Bir daha hiçbir güç terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecektir.

26.03.2019 15:24

Van mitinginde vatandaşlara hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bir daha hiçbir güç Türkiye'yi yeniden terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecektir." dedi..


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