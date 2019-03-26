Van mitinginde vatandaşlara hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bir daha hiçbir güç Türkiye'yi yeniden terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecektir." dedi..
Başkan Erdoğan: Bir daha hiçbir güç terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecektir.26.03.2019 15:24
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