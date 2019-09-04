Başkan Erdoğan: Bir asır sonra tekrarlıyoruz ki, manda ve himaye asla kabul edilemez 04.09.2019 16:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda yaptığı konuşmada, "Bir asır sonra tekrar haykırıyoruz. Manda ve himaye asla kabul edilemez, milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katıldı.

Başkan Erdoğan, buradaki konuşmasında, "Sivas'ın gönlünde nifak değil, birlik, beraberlik duyguları yer bulur. Bu şehirde karşılık bulamayan bir siyasi hareketin, ülkenin tamamında başarıya ulaşması mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bir asır sonra bir kez daha tekrarlıyoruz ki, manda ve himaye asla kabul edilemez. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz bizim namusumuzdur, şerefemizdir. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırdık, yine kıracağız."