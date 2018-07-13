Yol Durumu
  • Anasayfa
  • Web TV
  • Başkan Erdoğan Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası'nı verdi

Başkan Erdoğan Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası'nı verdi

13 Temmuz 2018, Cuma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 65. Hükümetin Başbakanı Yıldırım'a, hizmet süresince gösterdiği üstün başarı dolayısıyla Devlet Şeref Madalyası tevcih etti. İşte o anlar...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları