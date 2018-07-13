Başkan Erdoğan Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası'nı verdi 13 Temmuz 2018, Cuma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 65. Hükümetin Başbakanı Yıldırım'a, hizmet süresince gösterdiği üstün başarı dolayısıyla Devlet Şeref Madalyası tevcih etti. İşte o anlar...