Başkan Erdoğan: Beril Dedeoğlu hocamızla birlikte yapmayı planladığımız daha çok çalışma vardı 15.03.2019 11:43

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Üniversitesinde Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun cenaze töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, ''Beril hocamız, Uluslararası ilişkiler arasında yerli ve milli bakış açısıyla yaptığı değerlendirmeler her zaman ufkumuzu aydınlatmıştır. Hocamızı genç denebilecek bir yaşta kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Beril Hocamızla birlikte yapmayı planladığımız daha çok çalışma vardı.'' dedi.