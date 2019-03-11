Başkan Erdoğan: Ben kime terörist diyorum biliyor musunuz? HDP'yi yönetenlere 11.03.2019 17:58

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesi AK Parti'nin Hakkari mitinginde konuştu. Başkan Erdoğan, ''Cumhurbaşkanı HDP'ye oy verenler teröristtir diyor. Benim ağzımdan siz hiç böyle bir şey duydunuz mu? Ben kime terörist diyorum biliyor musunuz? HDP'yi yönetenlere.'' açıklamasında bulundu.