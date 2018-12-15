Başkan Erdoğan: "Bedelini çok ağır ödetiriz" 15 Aralık 2018, Cumartesi

Nerede ülkemizin aleyhine bir iş varsa, CHP orada. Bir saldırı varsa CHP orada. Nerede Türkiye'yi karalamaya yönelik bir kampanya varsa CHP orada. Fransa'da Sarı Yelekliler var, CHP orada. Gezi olaylarında Bay Kemal nerede, o da orada. Bu yollara tevessül ettiğiniz zaman bunun bedelini sizlere çok ağır ödetiriz. Çıkmışlar sokağa davet ediyorlar. Bir tanesi televizyondan edep fukarası bir tanesi sokağa davet ediyor. Çıkmışlar sokağa davet ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir. Ahlaksıza bak. Zaten bunlara yargı gereken cevabı verecektir. Bunlara yargı gereken cevabı verecektir. Burası Paris mi? Gezi'de herkes dersini aldı. 15 Temmuz'da herkes dersini aldı. Bu ülkede bu tür olaylara girişenler bedelini ağır öderler. 2023 hedeflerimize de bunlara rağmen ulaşacağız.